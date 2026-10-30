München (ots) -Mit dem Label "Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag" können Druckereien die Unterstützung von Klimaschutzprojekten direkt auf ihren Produkten sichtbar machen.ClimatePartner unterstützt Druckereien dabei, finanzielle Klimabeiträge ihrer Kunden unter den neuen EmpCo-Anforderungen transparent zu kommunizieren. Die Vergabe des Labels "Druckprodukt mit finanziellem Klimabeitrag" wird seit Mai 2026 zusätzlich unabhängig geprüft. Damit greift ClimatePartner die verschärften Anforderungen an Nachhaltigkeitssiegel auf, die seit dem 27. September 2026 gelten.Die EU-Richtlinie Empowering Consumers for the Green Transition, kurz EmpCo, verschärft die Regeln für Umweltaussagen und Nachhaltigkeitssiegel. Unzulässig sind insbesondere Aussagen, die einem Produkt auf Grundlage von Treibhausgaskompensation eine neutrale, verringerte oder positive Klimawirkung zuschreiben. Unternehmen dürfen weiterhin über die finanzielle Unterstützung von Klimaschutzprojekten informieren, sofern die Kommunikation die geltenden Anforderungen erfüllt und nicht irreführend ist."Es ist wichtig, dass Klimaschutz auch unter den neuen Regeln weiter vorankommt. Die Unterstützung von Klimaschutzprojekten bleibt dabei ein wichtiger Beitrag zum globalen Klimaschutz. Druckereien brauchen verlässliche Grundlagen, um dieses Engagement transparent und nachvollziehbar zu kommunizieren", sagt Moritz Lehmkuhl, Geschäftsführer bei ClimatePartner.Klimabeiträge dem jeweiligen Druckauftrag zuordnenDruckereien ermitteln mit Unterstützung von ClimatePartner die Emissionen des jeweiligen Druckauftrags. Auf dieser Grundlage können ihre Kunden einen finanziellen Beitrag zu zertifizierten Klimaschutzprojekten leisten. Das Label lässt sich direkt auf dem Druckprodukt platzieren. Über die zugehörige ClimatePartner-ID können Interessierte nachvollziehen, welche Emissionen für den Auftrag berechnet wurden und welches Klimaschutzprojekt unterstützt wird.Unabhängige Prüfung vor der LabelvergabeDas seit 2023 verfügbare Label ist Teil des Zertifizierungsprogramms von ClimatePartner. Eine unabhängige Prüfstelle kontrolliert, ob die Anforderungen an die Emissionsberechnung und den darauf basierenden finanziellen Klimabeitrag erfüllt sind.Ein Beispiel ist die viaprinto GmbH & Co. KG., die das Label bereits nutzt. Die DEKRA Assurance Services GmbH hat geprüft, ob die Emissionen des Druckprodukts nach den Vorgaben des Standards berechnet wurden und auf dieser Basis ein finanzieller Klimabeitrag geleistet wurde. Im Prüfergebnis vom 7. Oktober 2026 bestätigt DEKRA, dass die Anforderungen erfüllt sind, und empfiehlt die Vergabe des Labels.Über ClimatePartnerClimatePartner unterstützt Unternehmen dabei, ihre CO2-Emissionen zu berechnen, gezielt zu reduzieren und Klimaschutz in der Unternehmensstrategie zu verankern. Kern ist der ClimatePartner Hub: eine Software-Plattform, über die Unternehmen Corporate Carbon Footprints und Product Carbon Footprints berechnen, Lieferanten systematisch in die Scope-3-Bilanzierung einbinden und Reduktionsmaßnahmen verfolgen können. Die Berechnungen basieren auf aktivitätsbasierten Daten mit über 50.000 validierten Emissionsfaktoren und sind CSRD- und SBTi-konform. Ergänzt wird die Software durch individuelle Beratung: ClimatePartner-Expert:innen begleiten Unternehmen von der Datenerhebung über die Identifikation von Emissionshotspots bis zur konkreten Reduktionsstrategie.ClimatePartner wurde 2006 in München gegründet. Rund 350 Mitarbeitende unterstützen von Barcelona, Berlin, Boston, Essen, Frankfurt, London, Mailand, München (HQ), Paris, Stockholm, Den Haag, Wien und Zürich aus über 6.000 Unternehmen in mehr als 60 Ländern.Weitere Informationen unter www.climatepartner.comPressekontakt:Stephanie BossClimatePartner GmbHSt.-Martin-Str. 5981669 Münchenpress@climatepartner.comwww.ClimatePartner.comOriginal-Content von: ClimatePartner GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78717/6380713