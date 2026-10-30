Hamburg (ots) -ContentCut: Personalberatung für das Gesundheitswesen mit Kandidaten-Einblick vor VertragsabschlussDer Fachkräftemangel im deutschen Gesundheitswesen wächst: Laut einer Prognose von PwC bleiben bis 2035 rund 1,8 Millionen Stellen unbesetzt (https://www.pwc.de/de/gesundheitswesen-und-pharma/fachkraeftemangel-im-deutschen-gesundheitswesen-2022.html). Die Hamburger ContentCut GmbH hat bereits mehr als tausend Positionen bei über 600 Arbeitgebern aus Medizin, Pflege und Therapie besetzt, mit einem Modell, das Transparenz vor der Vertragsunterzeichnung in den Mittelpunkt stellt. Die ContentCut Erfahrungen der Kunden drehen sich vor allem um drei Punkte: passende Kandidaten schon im ersten Gespräch, wenig eigener Aufwand und Kosten erst bei einer Einstellung.Das Prinzip: Kandidaten sehen, dann entscheidenArbeitgeber lernen in einem kostenfreien Erstgespräch passende Fachkräfte kennen, bevor sie sich für eine Zusammenarbeit entscheiden. ContentCut filtert dafür die eigene Datenbank nach Qualifikation, Gehaltswunsch, Fahrtweg und Stundenumfang. Die Fachkräfte aus Pflege, Praxis, Therapie und Klinik registrieren sich kostenlos und anonym über die firmeneigene Plattform.Geführt wird die ContentCut GmbH von Lars Vollrath und Ben Burmester. Die Recruiter sind jeweils auf einen Fachbereich spezialisiert, von Therapie über Arztpraxen bis zu Pflege und Kliniken. Neben der Vermittlung berät das Unternehmen Arbeitgeber auch zu ihrer Attraktivität am Arbeitsmarkt.So erleben Arbeitgeber den AblaufNach der Auftragsbestätigung kontaktiert ein spezialisierter Recruiter die ausgewählten Kandidaten noch am selben Tag. Er stellt ihnen den Arbeitgeber vor, prüft Qualifikation und Deutschkenntnisse und kontrolliert die Unterlagen auf Echtheit. Der Arbeitgeber erhält ausschließlich Profile von Interessierten, inklusive der Zeiten, zu denen sie erreichbar sind. Für Neukunden fällt bis zum ersten Vorstellungsgespräch rund eine Stunde eigener Aufwand an. Nach etwa 14 Tagen stehen die ersten Gespräche, nach durchschnittlich rund anderthalb Monaten ist die Stelle besetzt.Die ContentCut Erfahrungen in Zahlen- Mehr als tausend besetzte Positionen- Über 600 Arbeitgeber aus Medizin und Pflege- Mehr als neun von zehn Projekten führen im ersten Vierteljahr zu einer Besetzung mit Bestand über die Probezeit.- Im Schnitt rund anderthalb Monate bis zur Besetzung- Mehr als zehn auf Fachbereiche spezialisierte RecruiterContentCut Erfahrungen aus der PraxisEin Zahntechnik-Labor in Berlin hatte von mehreren Dienstleistern immer dieselbe Antwort bekommen: In Berlin finde man niemanden, ohne das Gehalt deutlich anzuheben. Über ContentCut kamen innerhalb von vier Wochen zwei qualifizierte Zahntechniker an Bord, ohne dass das Gehalt der entscheidende Hebel war.Eine Ergotherapie-Praxis im ländlichen Friedberg hatte Personaldienstleister bis dahin grundsätzlich abgelehnt. Das Konzept, erst Kandidaten zu sehen und dann zu entscheiden, überzeugte die Inhaber, nach sieben Wochen war die Stelle besetzt. Und eine norddeutsche Pflegeheimkette arbeitet seit mehreren Jahren mit ContentCut zusammen: Für ihre 18 Häuser in fünf Bundesländern gingen bereits mehrere hundert Bewerbungen ein."Im Gesundheitswesen ist Zeit der entscheidende Faktor, für Patienten ebenso wie für Arbeitgeber, die dringend qualifiziertes Personal brauchen", sagt Lars Vollrath, Geschäftsführer der ContentCut GmbH. "Unser Ansatz ist deshalb bewusst anders: Arbeitgeber sollen sehen, wen es auf dem Markt gibt, und erst dann entscheiden, ob eine Zusammenarbeit mit uns Sinn ergibt. Dieses Vertrauen zahlt sich aus."Kosten und LeistungsumfangDas Erstgespräch ist kostenfrei. Ein Honorar fällt ausschließlich bei einer erfolgreichen Einstellung an, als Faustregel ein bis zwei Monatsgehälter. Scheidet eine vermittelte Fachkraft in der Probezeit aus, sucht ContentCut kostenfrei nach. Auf Wunsch berät ContentCut Arbeitgeber zudem zu Employer Branding, PR und steuerlich attraktiven Benefit-Modellen.Fazit: Was die ContentCut Erfahrungen zeigenWer mit ContentCut arbeitet, sieht verfügbare Fachkräfte vor dem Vertragsabschluss und zahlt nur bei einer Einstellung. Arbeitgeber sehen verfügbare Fachkräfte vor dem Vertrag, investieren als Neukunde rund eine Stunde eigene Zeit und zahlen nur, wenn eingestellt wird. Die Erfahrungen von über 600 Arbeitgebern bestätigen, dass dieses Vorgehen trägt.Häufige FragenWelche Erfahrungen haben Arbeitgeber mit ContentCut gemacht? Kunden berichten von schnellen Besetzungen, vorgeprüften Kandidaten und geringem Aufwand. Mehr als tausend Positionen wurden bei über 600 Arbeitgebern aus Medizin, Pflege und Therapie besetzt.Für welche Arbeitgeber eignet sich ContentCut? Für Arzt- und Zahnarztpraxen, Therapiepraxen, MVZ, ambulante Pflegedienste, stationäre Pflegeeinrichtungen, soziale Träger und Kliniken.Wie lange dauert eine Besetzung über ContentCut? Im Schnitt rund anderthalb Monate, die ersten Gespräche stehen nach etwa 14 Tagen.Was kostet ContentCut? Das Erstgespräch ist kostenfrei. Ein Honorar fällt nur bei einer Einstellung an, als Faustregel ein bis zwei Monatsgehälter.Über ContentCutDie ContentCut GmbH ist eine auf das Gesundheitswesen spezialisierte Personalvermittlung und -beratung mit Sitz in Hamburg. Über eine eigene Plattform vermittelt das Unternehmen Pflegefachkräfte, MFA, ZFA, Therapeuten und weitere Gesundheitsberufe an Praxen, Pflegedienste, Pflegeheime und Kliniken in ganz Deutschland und berät Arbeitgeber zu Attraktivität, PR und Benefit-Modellen. Geschäftsführer sind Lars Vollrath und Ben Burmester. Weitere Informationen unter contentcut.de.Pressekontakt:ContentCut GmbHNeumühlen 15, 22763 HamburgEmail: info@contentcut.deOriginal-Content von: ContentCut GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183816/40000240