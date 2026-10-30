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Baseus Spacemate RD1 Plus: Der ultimative 14-in-1-Tischturm mit 4K@120Hz



30.10.2026 / 09:05 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 30. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- Baseus hat heute die Markteinführung der Baseus Spacemate RD1 Plus 14-in-1 (WIN) Station bekannt gegeben, einer Dockingstation der nächsten Generation, die integrierte GaN-Leistung, eine hochauflösende Displayausgabe und eine intelligente Arbeitsbereichsorganisation in einem kompakten Gerät vereint. Das Dock basiert auf dem Prinzip der uneingeschränkten Desktop-Autorität und integriert ultraflüssige High-Refresh-Funktionen, ein intelligentes GaN-basiertes Ladesystem und ein Display mit Ausrichtungserkennung, um moderne Desktop-Workflows mühelos geordnet und beschleunigt zu gestalten. Der Spacemate RD1 Plus wurde in erster Linie für die Bedürfnisse heutiger Büroangestellter entwickelt und setzt mit seinen 14-in-1-Funktionen neue Maßstäbe für täglichen Bürokomfort und Arbeitsplatzleistung. Die Dockingstation unterstützt neben ihrer 4K@120Hz-Ausgabe auch horizontale und vertikale Aufstellungen mit dem automatisch drehbaren Smart-Display. Es ermöglicht Ihnen die mühelose Kontrolle über Ihren Arbeitsbereich in Echtzeit. Bei genauerer Betrachtung des Spacemate RD1 Plus offenbaren sich durchdachte Weiterentwicklungen, die das tägliche Desktop-Erlebnis neu definieren sollen. 4K-Display mit hoher Bildwiederholfrequenz und 120 Hz:Der Spacemate RD1 Plus wurde entwickelt, um die visuelle Leistungsfähigkeit im Alltag zu steigern und unterstützt bis zu 4K@120Hz auf einem einzelnen Display für Windows-Systeme - was für flüssiges Scrollen und Multitasking auf Desktop-Niveau sorgt - sowie erweiterte Setups mit zwei 4K@60Hz-Displays. Spezielle Lüftungsschlitze sorgen für eine aktive Wärmeableitung bei längerem Gebrauch und gewährleisten so eine stabile Videoübertragung auch an langen Arbeitstagen. 14-in-1-Konnektivität und Workflow mit nur einem Kabel: Durch die Zusammenführung von 14 Erweiterungsports in einer zentralen Dockingstation werden Peripheriegeräte, Hochgeschwindigkeitsdaten bis zu 10 Gbit/s, Gigabit-Ethernet und Displays optimiert. Mit einem einzigen USB-C-Hostanschluss wird ein mobiler Business-Laptop im Handumdrehen zu einer kompletten Desktop-Workstation und ermöglicht so mühelose Plug-and-Work-Übergänge. Integriertes 140-W-GaN-Leistungssystem: Mit einem eingebauten 140-W-GaN-Netzteil liefert der Spacemate RD1 Plus eine Gesamtausgangsleistung von bis zu 120 W, ohne dass ein sperriges externes Netzteil erforderlich ist. Die Baseus PowerTune 3.0-Technologie priorisiert automatisch die Stromversorgung des Laptops und verteilt die verbleibende Kapazität dynamisch auf alle angeschlossenen Mobilgeräte. Automatisch drehbares Smart-Display: Das integrierte LCD erkennt automatisch die horizontale oder vertikale Ausrichtung und dreht die Anzeigen dynamisch, sodass Verbindungsstatus, aktuelle Wattzahl und Betriebswarnungen ohne Benutzereinstellung aufrecht und gut lesbar bleiben. Der Spacemate RD1 Plus verkörpert Baseus' Vision von moderner Schreibtischästhetik und verbindet nahtlos praktische Technik mit intuitiver Funktionalität, um ein aufgeräumtes, erstklassiges Desktop-Erlebnis zu bieten. Verfügbarkeit Die Baseus Spacemate RD1 Plus 14-in-1 WIN Station ist jetzt auf Amazon US zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 259,99 $ und auf Amazon Germany zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 269,99 € erhältlich. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/baseus-spacemate-rd1-plus-der-ultimative-14-in-1-tischturm-mit-4k120hz-302910914.html



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