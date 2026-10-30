Die Aktie der Deutschen Telekom steht trotz der jüngsten Kursschwäche weiterhin auf den Kauflisten zahlreicher Investmentbanken. Besonders auffällig sind die aktuellen Kursziele großer Analysehäuser, die teilweise deutlich über dem gegenwärtigen Börsenkurs liegen. Damit wächst die Hoffnung auf eine kräftige Erholung im Rahmen der kommenden Quartalszahlen am 5. November. Deutsche Bank und JPMorgan besonders optimistisch Bei einem Aktienkurs von rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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