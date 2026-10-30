Die Aktie des US-Softwarekonzerns ServiceNow hat am gestrigen Tag einen historischen Kurseinbruch erlebt. Trotz solider Quartalszahlen sorgte ein enttäuschender Ausblick auf das Vertragswachstum für massive Verkäufe. Die bisherige Kurshistorie macht jedoch Hoffnung auf eine mögliche Erholung. Historischer Kursverlust trotz starken Quartals Die ServiceNow-Aktie verlor am gestrigen Donnerstag rund 27 Prozent und fiel auf 109,67 US-Dollar. Damit verzeichnete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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