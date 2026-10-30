Ripple hat auf seiner Hauskonferenz Swell in New York ein ehrgeiziges Umsatzziel vorgelegt, doch XRP hat darauf nicht reagiert. Am Donnerstagmorgen kostete der Token 1,29 US$. Das sind -2,6% binnen 24 Stunden und -28,8% seit Jahresbeginn. Zugleich wächst der hauseigene Stablecoin RLUSD kräftig. Damit stellt sich die Frage: Drängt Ripple seinen eigenen Token an den Rand? Ripple wächst im Produktgeschäft Bis Ende 2026 will Ripple im Produktgeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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