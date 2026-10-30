Berlin (ots) -Wie lassen sich Fachkräfte langfristig binden, wenn diese zunehmend Flexibilität erwarten, gleichzeitig aber Zusammenarbeit und Unternehmenskultur nicht verloren gehen sollen? Und wie gelingt das, wenn ein Unternehmen wächst und neue Strukturen benötigt? Der Berliner Beschaffungsdienstleister FACTUREE beschäftigt sich intensiv mit diesen Fragen. Das Unternehmen gehört 2026 zu den vom Tagesspiegel und dem Sozialwissenschaftlichen Institut Schad ausgezeichneten "Besten Arbeitgebern" Berlins.FACTUREE hat sich als digitaler Beschaffungsdienstleister für maßgefertigte Zeichnungsteile etabliert. Über seine Plattform ermöglicht das Unternehmen Industriekunden den Zugang zu einem Netzwerk von mehr als 2.000 Fertigungspartnern. Über 30.000 Kunden nutzen inzwischen das Angebot. Parallel zur Weiterentwicklung der Plattform, unter anderem durch den Einsatz von KI, baut FACTUREE seine persönliche Kundenbetreuung aus. Dafür benötigt das Unternehmen zusätzliche Fachkräfte. Die Mitarbeiterzahl ist von 53 im Jahr 2025 auf bisher 62 im Jahr 2026 gestiegen.Mit dem Wachstum stellt sich auch die Frage, wie sich die Unternehmenskultur weiterentwickeln muss. Das 2017 in Berlin gegründete Unternehmen FACTUREE hat sich aus seiner Start-up-Phase flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und eine offene Kommunikation bewahrt. Gleichzeitig wurden klare Rollen- und Zieldefinitionen sowie systematische Kapazitäts- und Vertretungsplanungen eingeführt."Wir wollen wachsen, ohne zu verlieren, was uns als Arbeitgeber auszeichnet. Das ist ein Spagat. Denn je größer ein Unternehmen wird, desto mehr Strukturen braucht es. Gleichzeitig wollen wir kurze Entscheidungswege, Vertrauen und Eigenverantwortung erhalten", erklärt Richard Schentke, Head of People and Culture bei FACTUREE.Mitarbeitende wollen wissen, welchen Beitrag sie leistenMit zunehmender Unternehmensgröße wird es oft schwieriger, alle Beschäftigten einzubinden und ihnen zu vermitteln, welche Rolle sie für den gemeinsamen Erfolg spielen. Wie FACTUREE dabei aufgestellt ist, zeigt eine anonyme Mitarbeiterbefragung aus dem Jahr 2026. Die Beschäftigten geben an, dank transparenter Kommunikation genau zu wissen, wie ihre Arbeit zum Unternehmenserfolg beiträgt. Dieser Aspekt erreicht 4,92 von maximal 5 Punkten. Auch die Sinnhaftigkeit ihrer Tätigkeit bewerten sie mit 4,75 Punkten hoch.Eine weitere Herausforderung beim Wachstum ist es, Vertrauen und einen offenen Umgang miteinander zu bewahren. FACTUREE setzt dabei auf direkte Kommunikation über Hierarchiegrenzen hinweg und eine Fehlerkultur, bei der Probleme gemeinsam gelöst werden, statt Schuldige zu suchen. In der Befragung erreicht diese sogenannte No-Blame-Kultur 4,42 von 5 Punkten, das gegenseitige Vertrauen innerhalb der Teams 4,50 Punkte.Auch die Bereitschaft, FACTUREE als Arbeitgeber weiterzuempfehlen, ist hoch. Der sogenannte Employee Net Promoter Score (eNPS) liegt bei +42,4 auf einer Skala von -100 bis +100. Der Wert zeigt, dass die überzeugten Befürworter unter den Beschäftigten deutlich überwiegen. Doch was erwarten Mitarbeiter heute überhaupt von einem guten Arbeitgeber?Was Mitarbeiter über ihre Tätigkeit hinaus bindet"Wir stellen seit einigen Jahren fest, dass die Erwartungen an Arbeitgeber vielfältiger werden. Lebensmodelle verändern sich, familiäre Aufgaben werden zunehmend partnerschaftlich verteilt und gerade jüngere Beschäftigte legen großen Wert darauf, Beruf und Privatleben flexibel miteinander vereinbaren zu können. Gleichzeitig erwarten sie individuelle Entwicklungsmöglichkeiten und klare berufliche Perspektiven. Für uns bedeutet das, flexibler werden zu müssen", erklärt Schentke.FACTUREE bietet daher ein hybrides Arbeitsmodell mit Gleitzeit, Vertrauensarbeitszeit und Homeoffice-Option. Darüber hinaus können Mitarbeiter zeitweise aus dem Ausland arbeiten. Gerade für die internationale Belegschaft mit Menschen aus 13 Nationen ist dies ein wichtiger Aspekt.Auch bei der beruflichen Weiterentwicklung berücksichtigt FACTUREE die unterschiedlichen Bedürfnisse der Beschäftigten. Neben individuellen Weiterbildungsangeboten arbeitet das Unternehmen derzeit an einem transparenten Karrierestufenmodell, das klare Entwicklungs- und Aufstiegsmöglichkeiten schaffen soll. Doch je individueller die Arbeitsmodelle werden, desto anspruchsvoller wird es, den Zusammenhalt im Unternehmen zu erhalten. FACTUREE fördert daher bewusst persönliche Begegnungen - zum Beispiel beim gemeinsamen Mittagessen im Büro, wo täglich kostenfrei frisch für die Belegschaft gekocht wird, oder bei regelmäßigen Teamveranstaltungen. Letztere nutzt die Geschäftsführung auch, um die Mitarbeiter über die wirtschaftliche Entwicklung und anstehende Veränderungen zu informieren.Auszeichnung bestätigt den eingeschlagenen WegDie Auszeichnung als einer von "Berlins Besten Arbeitgebern 2026" basiert auf einer Untersuchung des Tagesspiegels und des Sozialwissenschaftlichen Instituts Schad. Bewertet wurden unter anderem Arbeitszeitmodelle, Gesundheitsschutz, Zusatzleistungen, Chancengleichheit und Entwicklungsmöglichkeiten."Die Auszeichnung freut uns sehr. Ein guter Arbeitgeber zu sein ist eine Daueraufgabe. Die Erwartungen der Mitarbeiter verändern sich, und mit unserem Wachstum verändern sich auch die Rahmenbedingungen. Wir müssen deshalb immer wieder neu austarieren, was wir brauchen, um als Unternehmen gemeinsam erfolgreich zu sein", sagt Schentke.Pressekontakt:PR-Agentur:punctum pr-agentur GmbHNeuer Zollhof 340221 DüsseldorfAnsprechpartner:Ulrike Peter-Geschäftsführerin-Tel.: +49 (0)211-9717977-0E-Mail: pr@punctum-pr.dewww.punctum-pr.deOriginal-Content von: FACTUREE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/140442/6380729