Unterföhring (ots) -
Das macht gute Laune! Das "JENKE. Experiment. Gute Laune" punktet am Donnerstag mit starken 11,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe bei der Overnight-Quote (Zuschauer 14 bis 49 Jahre) und gewinnt damit gleichzeitig die Prime Time.
Weiter geht es mit der "JENKE."-Strecke am Donnerstag, 19. November 2026, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn mit dem "JENKE. Report. ADHS. Modediagnose, Krankheit oder Superkraft?".
Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 30.10.2026(vorläufig gewichtet)
Pressekontakt:
Frank Wolkenhauer
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1158
Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.com
Photo Production & Editing
Clarissa Schreiner
Tel.: +49 (0) 89 95 07 - 1191
Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com
Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6380738
Das macht gute Laune! Das "JENKE. Experiment. Gute Laune" punktet am Donnerstag mit starken 11,4 Prozent Marktanteil in der ProSieben-Senderzielgruppe bei der Overnight-Quote (Zuschauer 14 bis 49 Jahre) und gewinnt damit gleichzeitig die Prime Time.
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