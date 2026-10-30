Datum der Anmeldung:
28.10.2026
Aktenzeichen:
B3-113/26
Unternehmen:
Galderma Services, Miami, FL/USA (Galderma Group AG, Zug/CH); Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleinigen Kontrolle über die ZO SH Holdings, Inc., Irvine, CA/USA (ZO Skin Health)
Produktmärkte:
Hautpflegeprodukte medizinischer Qualität, Hautpflegeprodukte medizinischer Qualität, dermatologische Hautpflege
28.10.2026
Aktenzeichen:
B3-113/26
Unternehmen:
Galderma Services, Miami, FL/USA (Galderma Group AG, Zug/CH); Erwerb sämtlicher Anteile an der und alleinigen Kontrolle über die ZO SH Holdings, Inc., Irvine, CA/USA (ZO Skin Health)
Produktmärkte:
Hautpflegeprodukte medizinischer Qualität, Hautpflegeprodukte medizinischer Qualität, dermatologische Hautpflege
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