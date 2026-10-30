Marktrücksetzer zum Wochenschluss, Ölpreislage im Nahen Osten bleibt angespannt

Der DAX startet schwächer in den Handelstag. Auch der EuroStoxx 50 gibt nach. An den US-Börsen zeichnet sich ein uneinheitlicher Auftakt ab: Der Dow Jones wird vorbörslich nahezu unverändert erwartet, während S&P 500 und Nasdaq 100 im Minus notieren. Der Nikkei 225 schloss den Handel deutlich schwächer.

Makroökonomischer Überblick

Die Ölpreise steigen am Freitag angesichts wachsender Sorgen vor einem erneuten US-Militärschlag gegen den Iran. Brent-Rohöl verteuert sich auf mehr als 116 US-Dollar je Barrel. Medienberichten zufolge erörterte US-Präsident Donald Trump mit dem Chef des US-Regionalkommandos für den Nahen Osten militärische Optionen und die Seeblockade iranischer Häfen. Spekulationen über mögliche Angriffe nach den US-Zwischenwahlen erhöhen damit erneut den Risikoaufschlag am Ölmarkt. Diplomatische Bemühungen unter Führung von US-Vizepräsident JD Vance begrenzen den Preisanstieg bislang nur teilweise.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Puma geben nach den Quartalszahlen nach. Der Umsatz sank um fünf Prozent auf 1,78 Milliarden Euro, wobei Nordamerika und Europa besonders schwach abschnitten. Positiv entwickelte sich die Rohertragsmarge, die dank niedrigerer Beschaffungskosten und Zollrückerstattungen auf 49,5 Prozent stieg. Unter Einbeziehung der Restrukturierungskosten blieb Puma operativ in der Verlustzone. Der Jahresausblick für den Umsatz wurde bestätigt, während der Investitionsplan auf weniger als 150 Millionen Euro gekürzt wurde.

AstraZeneca legen nach einem überraschend starken dritten Quartal zu. Der Umsatz stieg um sieben Prozent auf 16,2 Milliarden US-Dollar und der Nettogewinn erhöhte sich um rund ein Viertel auf 3,1 Milliarden US-Dollar. Wichtigster Wachstumstreiber waren Krebsmedikamente, deren Erlöse um 17 Prozent zulegten und fast die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachten. Die Jahresprognose wurde bestätigt.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End ¹

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bull UN8DR4 16,61 24280,365412 Punkte 15,15 Open End DAX Bear UG35NJ 10,49 26964,258522 Punkte 25,60 Open End Alphabet Inc. Class A Bull UN0ZWC 1,38 266,679165 USD 18,00 Open End Nebius Group N.V. Bull UR41S0 2,09 138,418154 USD 6,70 Open End SK hynix Inc. (ADR) Bull UR0AG7 4,47 102,388698 USD 3,03 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2026; 09:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Starbucks Corp. Put UG2E6S 0,45 100,00 USD -8,83 13.01.2027 Advanced Micro Devices Inc. Put UN887K 0,78 380,00 USD -6,50 13.01.2027 Eli Lilly & Co Call UN6NPU 2,97 1100,00 USD 3,45 17.03.2027 Micron Technology Inc. Call UN87G1 4,51 1000,00 USD 6,83 13.01.2027 Amazon.com Put UG2BZP 1,06 220,00 USD -7,73 13.01.2027

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2026; 09:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nasdaq-100 Short UN7CL9 3,81 34300,284629 Punkte 6 Open End S&P 500 Short UG89H0 2,11 9006,574401 Punkte 6 Open End Sanofi S.A. Long UG3UPL 5,21 38,085949 EUR 2 Open End ASML Holding NV Long UR45YF 13,57 1204,087232 EUR 5 Open End DAX Long UG6H4J 8,80 19533,235762 Punkte 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 30.10.2026; 09:00 Uhr;

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¹Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbozertifikaten. Turbozertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.