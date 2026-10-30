Unsere dieswöchigen Shortpositionen in der TB-Daily auf die Hyperscaler AMAZON, META und MICROSOFT entwickeln sich inzwischen erfreulich. Besonders unsere Spekulation auf fallende AMAZON-Kurse zahlt sich aus. Bereits gestern legte der entsprechende Put um 34 % zu.Unsere zunehmende Skepsis gegenüber hoch bewerteten KI-Aktien bedeutet allerdings keineswegs, dass wir das langfristige Potenzial der Digitalisierung infrage stellen. Im Gegenteil: Der technologische Fortschritt eröffnet gerade Unternehmen aus traditionellen Wirtschaftsbereichen hervorragende Perspektiven. Ein besonders interessantes Beispiel ist der Kupferbergbau.Während die Bewertungen zahlreicher KI-Aktien inzwischen kritisch hinterfragt werden, rückt ein Rohstoff in den Mittelpunkt, der für die technologische Entwicklung unverzichtbar ist.Wir gehen davon aus, dass Kupfer langfristig zu den großen Gewinnern der technologischen Revolution gehören wird. Die Internationale Energieagentur (IEA) prognostiziert für 2035 sogar eine mögliche Versorgungslücke von rund 25 %.Allerdings hat der Kupferpreis bereits erheblich zugelegt und notiert mit rund 14.500 $ je Tonne nahe seinen Rekordständen. Kurzfristige Rückschläge sind deshalb durchaus möglich. An unserer längerfristig positiven Einschätzung ändert dies wenig. Besonders interessant erscheinen uns Minengesellschaften, deren Gewinne überproportional von steigenden Kupferpreisen profitieren können. Wir nehmen deshalb zwei international führende Kupferproduzenten auf unsere Kaufliste. Die finden Sie beide in der Termin-Börse daily (KLICK HIER).