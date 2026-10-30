DJ Aktionäre von Monte dei Paschi lehnen Abwehrplan gegen Intesa ab

Von Michael Hennessey

DOW JONES--Die Aktionäre der Banca Monte dei Paschi di Siena haben die von der Konzernführung ins Spiel gebrachten Übernahmeangebote für die Banca Generali und die Banco BPM abgelehnt. Damit ist nun der Weg frei, dass Intesa Sanpaolo sein Übernahmeangebot für Monte dei Paschi umsetzen kann.

Rund 91 Prozent der Teilnehmer der Hauptversammlung am Donnerstag lehnten die Angebote ab, die zusammen auf fast 40 Milliarden US-Dollar geschätzt wurden und die Monte-dei-Paschi-CEO Luigi Lovaglio im August vorgeschlagen hatte, um eine Übernahme des ältesten Bankhauses der Welt durch Intesa noch abzuwehren.

Um genehmigt zu werden, hätte Lovaglios Plan die Unterstützung einer Zweidrittelmehrheit auf der Versammlung benötigt.

Die Abstimmung der Aktionäre ist die jüngste Entwicklung in einer heftigen Konsolidierungswelle, die das italienische Bankwesen derzeit durchschüttelt.

Das Ergebnis markiert einen wichtigen Schritt auf dem Weg zur Übernahme von Monte dei Paschi durch Italiens größte Bank Intesa.

Intesa hatte zuvor ihr eigenes Angebot für Monte dei Paschi auf 31,4 Milliarden Euro erhöht, aber zugleich gewarnt, dass sie sich zurückziehen könnte, falls die Aktionäre des Übernahmeziels die konkurrierenden Angebote für Banca Generali und Banco BPM unterstützen würden.

Intesa hat bereits die Genehmigung der Europäischen Zentralbank für die Übernahme erhalten, wartet jedoch noch auf die Zustimmung der italienischen Börsenaufsicht sowie der nationalen Kartellbehörde.

Die Annahmefrist für das Übernahmeangebot von Intesa soll nächsten Monat beginnen.

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October 30, 2026 04:04 ET (08:04 GMT)

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