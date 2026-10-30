Euer IT-Team fühlt sich irgendwie ausgebremst - woran das liegt, ist aber oft nicht ersichtlich. Es gibt Warnsignale, die in dieser Situation bei der Selbstdiagnose helfen und zeigen, wann ein Toolwechsel wirklich Sinn ergibt. Ihr kennt das: Das ITSM-Tool erfüllt die Mindestanforderungen, Tickets laufen durch und trotzdem fühlt sich alles zäh an. Routineanpassungen dauern ewig oder gehen nur mit externen Berater:innen. Und HR oder Facility Management, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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