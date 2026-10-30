Voltatron setzt seine Buy-and-Build-Strategie mit der Übernahme von Kurz Elektronik fort. Dabei handelt es sich um einen EMS-Spezialisten (Electronic Manufacturing Services) mit einem Umsatz von rund 14 Mio. EUR und ca. 170 Mitarbeitern, der ab dem 1. September 2026 konsolidiert wird. Die Kurz Elektronik GmbH erweitert das Portfolio um Kabelkonfektion, Spritzguss und Werkzeugbau. Hinzu kommen eigene patentierte Produkte sowie ein Produktionsstandort in Litauen, der die Kosten senkt. Allerdings belasten Modernisierungs-Capex bei Kurz, Integrationskosten und höhere Zinsaufwendungen das Ergebnis in 2026E und 2027E. Ab 2028E erwarten wir, dass die vergrößerte Gruppe deutlich höhere Erträge erzielt als bisher modelliert. Die Hälfte des Kaufpreises für die Kurz Elektronik GmbH (~3,75 Mio. EUR, mwb-Schätzung) wird in neuen Aktien beglichen. Zusätzlich finanzieren nun Banken das Working Capital. Aus unserer Sicht spiegelt dies die Finanzierungsbedenken wider, die hinter der jüngsten Kursschwäche der Aktie standen. Unter Berücksichtigung der Akquisitions- und Finanzierungskosten sowie der höheren Aktienanzahl senken wir unser DCF-basiertes Kursziel auf 4,00 EUR (zuvor: 5,00 EUR). Das Risikoprofil hat sich jedoch verbessert, weshalb wir unser Rating von Spec. BUY auf BUY anheben. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/voltatron-ag





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