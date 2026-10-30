Rubean hat eine Kapitalerhöhung von bis zu 2,25 Mio. EUR durch die Ausgabe von bis zu 500.000 neuen Aktien zu einem Preis von 4,50 EUR je Aktie angekündigt. Die Transaktion, bei der das Bezugsrecht der Altaktionäre ausgeschlossen wird, würde die Aktienanzahl um rund 10,1% erhöhen, was einer Verwässerung von etwa 9,2% für die bestehenden Aktionäre entspricht. Unseres Erachtens ist die Finanzierung ein sinnvoller Schritt, um die Bilanz von Rubean zu stärken und zusätzliche finanzielle Flexibilität zu schaffen, während das Unternehmen sein SoftPOS-Geschäft international skaliert. Auch wenn die Verwässerung ein Nachteil ist, dürfte das zusätzliche Kapital die Umsetzung der Wachstumsstrategie von Rubean unterstützen und den kurzfristigen Finanzierungsdruck verringern. Wir bestätigen vorerst unser BUY-Rating und das Kursziel von 10,00 EUR, vorbehaltlich einer Überprüfung des finalen Transaktionsvolumens und der Auswirkungen auf die Bewertung. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rubean-ag
© 2026 mwb research