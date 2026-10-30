Wenn eine Aktie auf Jahressicht rund 30 Prozent zulegen kann, dann müssen frische Zahlen schon sehr überzeugen, damit sich die Aufwärtsbewegung fortsetzen kann. Bei der Vorzugsaktie von Fuchs war dies am heutigen Freitag leider nicht der Fall. Zwar meldete der Schmierstoff-Konzern sehr gute Zahlen für die ersten neun Monate und erhöhte sogar die Prognose für das Gesamtjahr. Doch die Analysten hatten offensichtlich noch mehr erwartet. Daher setzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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