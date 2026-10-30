Lieferung per Raumkapsel: Das Projekt "Rocket Cargo" der US Air Force hat erstmals Fracht mit einer SpaceX-Kapsel durchs Weltall geschickt. Ein Blick auf einen Test, der die Militärlogistik verändern könnte. Während Otto Normalbürger noch immer darauf wartet, dass seine online eingekauften Waren endlich per Drohne geliefert werden, ist das US-Militär schon einen ganzen Schritt weiter. Mithilfe einer SpaceX-Kapsel ließ es sich Fracht über das Weltall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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