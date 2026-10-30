Münster/Hannover (ots) -Nach mageren Sparjahren mit Niedrig- und Negativzinsen zündet die LBS NordWest jetzt die Zinswende: Mit dem neuen Tarif TraumStart Young können junge Menschen unter 30 Jahren beim Aufbau von Eigenkapital für den Wohneigentumserwerb wieder richtig profitieren. Der Sparvorteil beträgt 1,75 Prozent - mit staatlicher Wohnungsbauprämie sogar bis zu 3,07 Prozent. Das Angebot wurde dabei in enger Abstimmung mit den Sparkassen innerhalb des Strategieprogramms LBSNEXT entwickelt."Lange Zeit fehlte insbesondere jungen Menschen die Motivation, Eigenkapital anzusparen - die Zinsen arbeiteten mehr als ein Jahrzehnt nicht gerade für sie", sagt Frank Demmer, Vorsitzender des Vorstandes der LBS NordWest. "Mit unserem neuen Produkt wollen wir das ändern und jungen Menschen wieder Mut machen, früh mit dem Eigenkapitalaufbau zu beginnen." Vor allem die steigenden Nebenkosten aus Grunderwerbssteuer, Maklergebühren sowie Notar- und Grundbuchkosten beim Erwerb einer eigenen Immobilie fressen immer mehr Eigenkapital. "Weniger die monatlichen Finanzierungskosten als vielmehr das notwendige Eigenkapital ist inzwischen die entscheidende Voraussetzung für den Wohneigentumserwerb", bekräftigt LBS-Vorstand Jörg Koschate.Der TraumStart Young* kombiniert einen Guthabenzins von einem Prozent mit einem Bonus von zehn Prozent auf die jährlichen Sparbeiträge. Ein Beispiel: Bei 60 Euro monatlicher Sparrate über knapp zwölf Jahre zahlt der Bausparende 8.580 Euro ein und erhält bei Zuteilung 9.537,39 Euro - ein Plus von 1.336,14 Euro aus Zinsen (496,14 Euro) und LBS-Bonus (840 Euro), abzüglich 200 Euro Abschlussgebühr. Mit der Wohnungsbauprämie wächst der Vorteil um weitere bis zu 805 Euro Förderung.Die LBS NordWest reagiert mit dem TraumStart Young auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse: Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte und noch keine festen Wohnpläne hat, erhält einen überzeugenden Anreiz zum Sparen. Werden die Pläne später konkret, kann ein passender Finanzierungstarif ohne oder mit ermäßigter Abschlussgebühr angeschlossen werden.Das Angebot steht für die neue strategische Ausrichtung durch LBSNEXT: Gemeinsam mit den Sparkassen will die LBS NordWest wieder mehr Menschen für frühzeitige Vorsorge und Wohneigentum gewinnen. "Junge Menschen brauchen eine realistische Perspektive und einen konkreten Startpunkt für ihren Weg ins eigene Zuhause", so LBS-Vorstand Maik Jekabsons. Später kann ein Finanzierungstarif ohne oder mit ermäßigter Abschlussgebühr angeschlossen werden.______________________________________*Tarifhinweis: Der jährliche Sparvorteil ist ein rechnerischer Wert. Beispielrechnung: 20.000 Euro Bausparsumme, 60 Euro monatlich, 11 Jahre und 11 Monate Laufzeit. Sparvorteil 1,75 % p.a. aus Guthabenzins (496,14 EUR) und Bonus (840 EUR). Mit Wohnungsbauprämie (805 EUR) bis zu 3,07 % p.a. Für Bonus und Förderung gelten Voraussetzungen. Maßgeblich sind die aktuellen Tarifbedingungen.*Pressekontakt:LBS NordWestSven SchülerTelefon: 02 51 / 412 - 50 51Mobil: 01 70 / 7 60 62 90sven.schueler@lbs-nw.deOriginal-Content von: LBS NordWest, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172636/6380822