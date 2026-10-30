Mainz (ots) -Gucci, Versace, Dior, Yves Saint Laurent, Chanel: Fünf Namen, die für außergewöhnliche Persönlichkeiten, stilprägende Entwürfe und beispiellose Erfolgsgeschichten stehen. Doch wie wurden die Traditionshäuser zu Ikonen der Fashionwelt? Die 3sat-Kulturdokureihe "Fashion Empires - Skandale, Legenden und Geheimnisse" blickt hinter die Kulissen der großen Modehäuser. Alle fünf Folgen sind ab Montag, 2. November 2026, in der 3satMediathek abrufbar. Im 3sat-Programm startet die Reihe am Samstag, 7. November 2026, um 19.20 Uhr.Zu Wort kommen unter anderen Mode-Expertinnen und -Experten wie die Historikerin Valerie Steele, die Journalistin Joëlle Diderich und der Journalist Alfons Kaiser, außerdem Sammlerinnen und Sammler, Buchautorinnen, Kuratoren, Ex-Model Inés de la Fressange, Blogger Bryanboy und ehemalige Vertraute der berühmten Couturiers."Fashion Empires: Gucci", Samstag, 7. November 2026, 19.20 UhrGlamour, Intrigen und ein Auftragsmord: Die Dokumentation erzählt, wie Gucci vom Familienbetrieb zur globalen Luxusmarke wurde. Auf dem Weg dahin stand das Unternehmen zeitweise am Rand des Ruins. Ein Tiefpunkt: der Mord an Maurizio Gucci 1995. Doch Designer wie Tom Ford und später Alessandro Michele führten Gucci in die Zukunft."Fashion Empires: Versace", Samstag, 14. November 2026, 19.20 UhrKnallige Farben, ikonische Runways und kompromisslose Opulenz: Versace ist mehr als nur Mode; die Marke transportiert auch ein Lebensgefühl. Gemeinsam revolutionierten die Geschwister Gianni, Santo und Donatella Versace die Fashionwelt. Sie verbinden Popkultur und Haute Couture. Als Gianni 1997 erschossen wurde, stürzte das Unternehmen in eine existenzielle Krise."Fashion Empires: Dior", Samstag, 28. November 2026, 19.20 UhrAls Christian Dior 1947 seinen berühmten "New Look" präsentierte, veränderte er die Mode radikal. Feminine Entwürfe mit üppigen Stoffen trafen den Nerv der Nachkriegsära, einer Zeit der Entbehrung und der Sehnsucht nach Opulenz. Später prägten legendäre Designer wie Yves Saint Laurent und John Galliano die Marke."Fashion Empires: Yves Saint Laurent", Samstag, 5. Dezember, 19.20 UhrVom schüchternen Jungen zum Assistenten von Christian Dior und schließlich zum gefeierten Couturier: Yves Saint Laurent brachte den Smoking für die Frau auf den Laufsteg, verband Fashion mit Kunst und trug mit seiner "Rive Gauche"-Linie zur Weiterentwicklung des Prêt-à-porter bei. Doch der Erfolg hatte Schattenseiten: Leistungsdruck, Krisen und gesundheitliche Probleme begleiteten seine Karriere."Fashion Empires: Chanel", Samstag, 12. Dezember, 19.20 UhrCoco Chanel befreite die Mode von Konventionen und Zwängen. Mit der zeitlosen Eleganz ihrer Entwürfe, die zugleich für Selbstbestimmung und Komfort stehen, inspirierte sie Generationen von Frauen. Der Film erzählt die Geschichte des legendären Modehauses, von seiner Gründerin Coco über die schillernde Ära Karl Lagerfelds bis zum Neustart unter Matthieu Blazy 2025.KontaktBei Fragen erreichen Sie Maja Tripkovic und Dr. Katharina Rudolph per E-Mail unter tripkovic.m@zdf.de, rudolph.k@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satkulturdoku) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Presseinformation (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/fashion-empires) zu "Fashion Empires- Skandale, Legenden und Geheimnisse".- Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten stehen alle fünf Folgen von "Fashion Empires - Skandale, Legenden und Geheimnisse" in der Mediathek des 3sat-Pressetreffs (https://pressetreff.3sat.de/mediathek/) als Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6380819