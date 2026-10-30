NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe die Eckdaten sowie die Prognoseerhöhung bestätigt, schrieb Constantin Hesse am Freitag nach insgesamt starken endgültigen Quartalszahlen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 02:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A3E5D64
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