Frankfurt am Main/Kassel (ots) -Deutscher Meister im Murmeln werden, mit einer Hörspiellegende auf Zeitreise gehen, Pink Floyd unter Sternen erleben und Käsefondue mit nordhessischer Note genießen: In einer neuen Folge von "Tobis Städtetrip", die am Dienstag, 3. November, um 20.15 Uhr im hr-fernsehen gezeigt wird, erkundet hr3-Moderator Tobi Kämmerer erneut Kassel und begegnet außergewöhnlichen Menschen und überraschenden Geschichten.Am Auedamm trifft Tobi Rainer Schielke-Funke und Johannes Funke vom KSV Auedamm. Die beiden gehörten 2025 zum Kasseler Team, das die Deutsche Murmelmeisterschaft gewann. Sie zeigen, warum Murmeln weit mehr als ein Kinderspiel ist - und ob Tobi selbst Meisterqualitäten besitzt.Im HÖR.SPIEL-Museum im Palais Bellevue begegnet er Heikedine Körting. Als Produzentin von Klassikern wie "Die drei ???", "TKKG" und "Hanni und Nanni" prägte sie Generationen. Im Körting-Kabinett sind Erinnerungsstücke ihrer jahrzehntelangen Arbeit zu sehen. Tobi darf selbst ans Mikrofon und ein eigenes kleines Hörspiel produzieren.Im Planetarium in der Orangerie, Hessens größtem Planetarium, geht es zu Sternen und Galaxien. Bei einem Pink-Floyd-Musikprogramm verschmelzen die Songs der britischen Rockband unter der zehn Meter großen Kuppel mit dem projizierten Nachthimmel. Im Matterhorn-Stübli bereitet Tobi mit Küchenchef Yves Käsefondue zu - mit Bier und Ahler Wurscht als nordhessischer Variante des Schweizer Klassikers. Im Bergpark Wilhelmshöhe erwecken Marius Kowalczyk und Iris Bohm von der Rokoko-Gesellschaft "Plaisir de la Campagne" die Freizeitkultur des 18. Jahrhunderts zum Leben. Zwischen Picknick und historischen Spielen wagt sich Tobi an eine Runde "Blinde Kuh".Action gibt es schließlich im "Levels" am Holländischen Platz: Auf rund 1.200 Quadratmetern warten mehr als 70 Arcade-Automaten mit Rennsimulationen, Basketball-, Tanz- und Reaktionsspielen. Von der Murmelmeisterschaft bis ins Weltall, vom Rokoko bis zur Spielhalle: "Tobis Städtetrip" zeigt Kassel von überraschenden Seiten - und beweist, dass selbst für Kenner der Stadt noch Neues zu entdecken ist.Pressekontakt:PressereferentChristian BenderTel.: 069 155 2290E-Mail: christian.bender@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6380847