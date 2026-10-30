Hamburg (ots) -Wie arbeiten ARD-Korrespondentinnen und -Korrespondenten rund um den Globus? Welche Themen beschäftigen sie aktuell, wie finden sie Geschichten und Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner für ihre Berichte und wie recherchieren sie vor Ort? Antworten auf diese und weitere Fragen gibt die ARD am Sonntag, 1. November, ab 14.00 Uhr bei "Mitmischen! beim Weltspiegel". Erstmals findet das ARD-weite Dialogangebot als offenes Community-Event auf der Streaming-Plattform Twitch statt - mit noch mehr Austausch, Interaktion und gemeinschaftlichem Erleben."Mitmischen! beim Weltspiegel" lädt seit 2023 dazu ein, die Arbeit der ARD-Auslandsstudios besser kennenzulernen. Gemeinsam mit den Weltspiegel-Redaktionen von BR, NDR, SWR und WDR zeigen Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt, wie internationale Berichterstattung entsteht - von der Recherche und Themenfindung über die Auswahl der Beiträge für Sendungen, Podcast- und Social-Media-Angebote bis hin zum Arbeitsalltag der Korrespondentinnen und Korrespondenten in den Berichtsgebieten. Mit der Neuausrichtung auf Twitch entwickelt die ARD das erfolgreiche Konzept nun weiter. Die Streaming-Plattform ermöglicht es, neue und jüngere Zielgruppen anzusprechen sowie die Interaktion in Echtzeit auszubauen. Über den Chat kann die Community Fragen stellen, reagieren, an Abstimmungen teilnehmen und unmittelbar mit den Korrespondentinnen und Korrespondenten ins Gespräch kommen.Durch die Dialogveranstaltung führen Host Tessniem Kadiri und Co-Host Paul Jens. Geplant sind Live-Schalten in die ARD-Studios in Tokio, Kairo, Washington, Rom und Mexiko-Stadt. Mit dabei sind die Korrespondentinnen und Korrespondenten Ulrich Mendgen, Vera Rudolph, Nina Amin, Gudrun Engel, Anna Giordano, Verena Schälter und Marie-Kristin Boese."Mitmischen! beim Weltspiegel" findet am Sonntag, 1. November, von 14.00 bis 18.30 Uhr auf dem ARD-Twitch-Kanal statt: https://www.twitch.tv/ard. Direkt im Anschluss ab 18.30 Uhr ist eine "Weltspiegel"-Sondersendung live aus Washington im Ersten und in der ARD Mediathek zu sehen: https://www.ardmediathek.de/weltspiegel. Anlässlich der Kongresswahlen in den USA, den sogenannten Midterms, berichten die Korrespondentinnen und Korrespondenten über den aktuellen Wahlkampf, die schwierige Wirtschaftslage, das komplizierte Verhältnis zu Europa und darüber, wie die amerikanische Gen Z die Kirche wiederentdeckt.Das Netz von Korrespondentinnen und Korrespondenten hat sich seit der Gründung der ARD zu einem der größten der Welt entwickelt. Die Korrespondentinnen und Korrespondenten vor Ort garantieren journalistisch unabhängige Informationen zur Weltlage aus erster Hand und sind damit unabdingbarer Bestandteil des öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus."Mitmischen!" ist Teil der Dialogoffensive der ARD. Das Dialogformat bietet interessierten, ausdrücklich auch kritischen Nutzerinnen und Nutzern Einblicke in die Arbeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Redaktionen und Studios öffnen ihre Türen und zeigen, wie journalistische Angebote für Fernsehen, Radio, Online und Social Media entstehen. Teilnehmende können aktiv mitwirken, hinter die Kulissen blicken und mit Programmverantwortlichen der ARD in den direkten Austausch treten.Mehr zu den Dialogangeboten der ARD-Medienhäuser: dialog.ard.de (https://www.ard.de/die-ard/presse-und-kontakt/dialog/ARD-im-Dialog-100/).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: ARD Presse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/29876/6380836