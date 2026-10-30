Mit Blick auf die bisherige Performance der SFC Energy-Aktie von um die 50 Prozent seit Jahresbeginn 2026 können Anleger zwar grundsätzlich zufrieden sein. Gemessen an den nun erneut angehobenen Ergebnisprognosen und den damit verbundenen Rekordzahlen sieht der Chart des Anbieters von Brennstoffzellensystemen und damit verbundener Leistungselektronik wie Spannungswandler oder Spulen - insbesondere seit dem Mai-Hoch nördlich von 24 Euro - aber dennoch enttäuschend aus. Keine Frage: Ein wesentlicher Teil der aktuellen Auftragsdynamik resultiert aus Defence-Großaufträgen - lässt sich so also nicht einfach fortschreiben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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