Die endgültigen Q3-Zahlen bestätigen die starke Ergebnisentwicklung, zeigen jedoch ein weniger positives Bild bei genauerer Betrachtung. Das Umsatzwachstum wurde inzwischen überwiegend durch Preiserhöhungen statt durch höhere Absatzmengen getragen, während der deutliche Rückgang der Bruttomarge zeigt, dass die gestiegenen Rohstoffkosten bislang noch nicht vollständig durch Preisanpassungen kompensiert werden konnten. Die EBIT-Marge behauptete sich dank konsequenter Kostenkontrolle dennoch auf einem hohen Niveau. Enttäuschend entwickelte sich dagegen der Cashflow: Der anhaltende Aufbau des Working Capital belastete die Mittelzuflüsse erneut und dürfte die erwartete Erholung weiter verzögern. Dennoch erscheint uns die für Q4 implizierte EBIT-Marge in der Unternehmensprognose weiterhin zu konservativ, sodass Spielraum für eine erneute Ergebnisüberraschung besteht. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem Kursziel von EUR 51,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/fuchs-se
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