Veitshöchheim, 30.10.2026 (ots) -
Unter Führung der 10. Panzerdivision üben Anfang November Kräfte der beiden schweren, gepanzerten Brigaden in Litauen. Vor Ort finden zwei Übungen zeitgleich statt: die Übung "Freedom Shield 26-II" der Panzerbrigade 45 auf dem Truppenübungsplatz in Rudninkai und die Übung "Grand Eagle 26" der Panzergrenadierbrigade 37 auf dem Truppenübungsplatz Pabrade. Die 10. Panzerdivision stellt die Führung der Brigaden während der Übungen in Litauen sowie aus dem Heimatstandort im bayerischen Veitshöchheim heraus sicher - von der Alarmierung bis zur Rückkehr aller Truppenteile an ihre Heimatstandorte.Insgesamt nehmen mehr als 6.000 Soldatinnen und Soldaten der Division an den Übungen teil. "Unser Ziel als Warfighting Division, die im Ernstfall vom Multinational Corps Northeast in Stettin geführt wird, ist das ganzheitliche Erlangen von Siegfähigkeit. Dafür üben wir mit unseren Brigaden vor Ort in Litauen denn: Es gibt keinen zweiten Sieger im Krieg.," sagt Generalmajor Jörg See, Kommandeur der 10. Panzerdivision.
Pressekontakt:
10. PANZERDIVISION
Oberdürrbacher Straße
97209 Veitshöchheim
Tel. +49 (0) 931 9707 - 3160
Original-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6380862
Unter Führung der 10. Panzerdivision üben Anfang November Kräfte der beiden schweren, gepanzerten Brigaden in Litauen. Vor Ort finden zwei Übungen zeitgleich statt: die Übung "Freedom Shield 26-II" der Panzerbrigade 45 auf dem Truppenübungsplatz in Rudninkai und die Übung "Grand Eagle 26" der Panzergrenadierbrigade 37 auf dem Truppenübungsplatz Pabrade. Die 10. Panzerdivision stellt die Führung der Brigaden während der Übungen in Litauen sowie aus dem Heimatstandort im bayerischen Veitshöchheim heraus sicher - von der Alarmierung bis zur Rückkehr aller Truppenteile an ihre Heimatstandorte.Insgesamt nehmen mehr als 6.000 Soldatinnen und Soldaten der Division an den Übungen teil. "Unser Ziel als Warfighting Division, die im Ernstfall vom Multinational Corps Northeast in Stettin geführt wird, ist das ganzheitliche Erlangen von Siegfähigkeit. Dafür üben wir mit unseren Brigaden vor Ort in Litauen denn: Es gibt keinen zweiten Sieger im Krieg.," sagt Generalmajor Jörg See, Kommandeur der 10. Panzerdivision.
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