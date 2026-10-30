Berlin (ots) -Mit einer rund 32-stündigen Live-Sonderprogrammierung im Umfeld der US-Midterm-Wahlen am 3. und 4. November 2026, einem eigenen Korrespondenten-Aufgebot in den Vereinigten Staaten und Talk-Runden vorm Capitol begleitet der Nachrichtensender WELT die richtungsweisenden Kongress- und Gouverneurswahlen in den USA.In der Wahlnacht und am Folgetag ordnen unter anderem die ehemaligen deutschen US-Botschafter Wolfgang Ischinger und Emily Haber, Spitzenpolitiker wie Armin Laschet (CD), Norbert Röttgen (CD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Omid Nouripour (GRÜNE), Anton Hofreiter (GRÜNE) und Jürgen Hardt (CDU) sowie die Sicherheitsexperten Carlo Masala und Nico Lange die Ergebnisse und ihre Folgen für Deutschland und Europa ein.WELT-Chefredakteur Helge Fuhst wird dabei live aus Washington, D.C. berichten: Vom eigenen WELT-Set unmittelbar am Capitol sendet Fuhst von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr (deutscher Zeit) Talk-Runden mit US-Insidern, darunter US-Journalist Erik Kirschbaum und Politikwissenschaftlerin Gerlinde Groitl.Das technische Highlight der WELT-Sondersendung ist die innovative Wahlanalyse mit Augmented-Reality-Grafiken (AR) durch Marian Grunden: Mithilfe von AR-Modellen wird Grunden im Studio das US-Capitol virtuell "aufklappen", um die Mehrheitsverhältnisse in Senat und Repräsentantenhaus, die entscheidenden Bundesstaaten sowie die wichtigsten Gouverneursduelle plastisch zu erklären. In der Wahlnacht steht ein Analyse-Touchscreen im Wahlstudio, an dem Grunden die Echtzeit-Daten von den engsten Kopf-an-Kopf-Rennen über aktuelle Auszählungsstände bis zu den Endergebnissen auswertet. Im Berliner Wahlstudio begleiten Politikberater Julius van de Laar und Stormy-Annika Mildner (Direktorin Aspen Institute Deutschland) als Dauergäste die Wahlnacht.Bereits im Vorfeld der Wahl startete das neue achtteilige Analyse-Format "DEEPDIVE AMERICA", in dem Marian Grunden gemeinsam mit Politikberater und Kampagnen-Experte Julius van de Laar am Touchscreen die spannendsten Trends rund um die Midterms seziert.Das Wahl-Sonderprogramm von WELT im Überblick:- Vorab: Achtteiliges Format "DEEPDIVE AMERICA" mit Marian Grunden und Julius van de Laar im TV, auf YouTube und Instagram;- Dienstag, 03. November, 06:00 bis 21:15 Uhr: Durchgehende Live-Berichterstattung zum Wahltag in den USA mit Reporter-Schalten in die entscheidenden Bundesstaaten (im Anschluss: "WELT-Reporter Spezial");- 23:45 bis 06:00 Uhr: "Wahl-Sondersendung" zur US-Wahlnacht mit Marie Droste und Carsten Hädler in der Moderation, Live-Datenanalyse von Marian Grunden, Dauergäste Julius van de Laar sowie Stormy-Annika Mildner; Live-Talks direkt vom Capitol in Washington, D.C. mit WELT-Chefredakteur Helge Fuhst, Dauergast Erik Kirschbaum und weiteren Experten;- Mittwoch, 04. November, 06:00 bis 14:30 Uhr: Der Tag nach der US-Wahl mit Tatjana Ohm und Thomas Klug in der Moderation, Analysen von Marco Reinke aus dem Newsroom sowie Reaktionen aus Washington und Berlin;- bis 22:00 Uhr: Spezial-Sendungen im Tagesverlauf u. a. mit Wolfgang Ischinger, Norbert Röttgen, Anton Hofreiter, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Emily Haber, Omid Nouripour, Carlo Masala, Jürgen Hardt und Gabor Steingart."DEEPDIVE AMERICA" - Alle Episoden auf YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=9Kc-NaEHDm4&list=PLH5picEjLx2Y (Playlist)Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6380872