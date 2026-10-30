Berlin (ots) -
Mit einer rund 32-stündigen Live-Sonderprogrammierung im Umfeld der US-Midterm-Wahlen am 3. und 4. November 2026, einem eigenen Korrespondenten-Aufgebot in den Vereinigten Staaten und Talk-Runden vorm Capitol begleitet der Nachrichtensender WELT die richtungsweisenden Kongress- und Gouverneurswahlen in den USA.
In der Wahlnacht und am Folgetag ordnen unter anderem die ehemaligen deutschen US-Botschafter Wolfgang Ischinger und Emily Haber, Spitzenpolitiker wie Armin Laschet (CD), Norbert Röttgen (CD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Omid Nouripour (GRÜNE), Anton Hofreiter (GRÜNE) und Jürgen Hardt (CDU) sowie die Sicherheitsexperten Carlo Masala und Nico Lange die Ergebnisse und ihre Folgen für Deutschland und Europa ein.
WELT-Chefredakteur Helge Fuhst wird dabei live aus Washington, D.C. berichten: Vom eigenen WELT-Set unmittelbar am Capitol sendet Fuhst von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr (deutscher Zeit) Talk-Runden mit US-Insidern, darunter US-Journalist Erik Kirschbaum und Politikwissenschaftlerin Gerlinde Groitl.
Das technische Highlight der WELT-Sondersendung ist die innovative Wahlanalyse mit Augmented-Reality-Grafiken (AR) durch Marian Grunden: Mithilfe von AR-Modellen wird Grunden im Studio das US-Capitol virtuell "aufklappen", um die Mehrheitsverhältnisse in Senat und Repräsentantenhaus, die entscheidenden Bundesstaaten sowie die wichtigsten Gouverneursduelle plastisch zu erklären. In der Wahlnacht steht ein Analyse-Touchscreen im Wahlstudio, an dem Grunden die Echtzeit-Daten von den engsten Kopf-an-Kopf-Rennen über aktuelle Auszählungsstände bis zu den Endergebnissen auswertet. Im Berliner Wahlstudio begleiten Politikberater Julius van de Laar und Stormy-Annika Mildner (Direktorin Aspen Institute Deutschland) als Dauergäste die Wahlnacht.
Bereits im Vorfeld der Wahl startete das neue achtteilige Analyse-Format "DEEPDIVE AMERICA", in dem Marian Grunden gemeinsam mit Politikberater und Kampagnen-Experte Julius van de Laar am Touchscreen die spannendsten Trends rund um die Midterms seziert.
Das Wahl-Sonderprogramm von WELT im Überblick:
- Vorab: Achtteiliges Format "DEEPDIVE AMERICA" mit Marian Grunden und Julius van de Laar im TV, auf YouTube und Instagram;
- Dienstag, 03. November, 06:00 bis 21:15 Uhr: Durchgehende Live-Berichterstattung zum Wahltag in den USA mit Reporter-Schalten in die entscheidenden Bundesstaaten (im Anschluss: "WELT-Reporter Spezial");
- 23:45 bis 06:00 Uhr: "Wahl-Sondersendung" zur US-Wahlnacht mit Marie Droste und Carsten Hädler in der Moderation, Live-Datenanalyse von Marian Grunden, Dauergäste Julius van de Laar sowie Stormy-Annika Mildner; Live-Talks direkt vom Capitol in Washington, D.C. mit WELT-Chefredakteur Helge Fuhst, Dauergast Erik Kirschbaum und weiteren Experten;
- Mittwoch, 04. November, 06:00 bis 14:30 Uhr: Der Tag nach der US-Wahl mit Tatjana Ohm und Thomas Klug in der Moderation, Analysen von Marco Reinke aus dem Newsroom sowie Reaktionen aus Washington und Berlin;
- bis 22:00 Uhr: Spezial-Sendungen im Tagesverlauf u. a. mit Wolfgang Ischinger, Norbert Röttgen, Anton Hofreiter, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Emily Haber, Omid Nouripour, Carlo Masala, Jürgen Hardt und Gabor Steingart.
"DEEPDIVE AMERICA" - Alle Episoden auf YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=9Kc-NaEHDm4&list=PLH5picEjLx2Y (Playlist)
Pressekontakt:
Kritsanarat Khunkham
Director Communications PREMIUM-GRUPPE
kritsanarat.khunkham@axelspringer.com
030 2591 77608
Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6380872
Mit einer rund 32-stündigen Live-Sonderprogrammierung im Umfeld der US-Midterm-Wahlen am 3. und 4. November 2026, einem eigenen Korrespondenten-Aufgebot in den Vereinigten Staaten und Talk-Runden vorm Capitol begleitet der Nachrichtensender WELT die richtungsweisenden Kongress- und Gouverneurswahlen in den USA.
In der Wahlnacht und am Folgetag ordnen unter anderem die ehemaligen deutschen US-Botschafter Wolfgang Ischinger und Emily Haber, Spitzenpolitiker wie Armin Laschet (CD), Norbert Röttgen (CD), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), Omid Nouripour (GRÜNE), Anton Hofreiter (GRÜNE) und Jürgen Hardt (CDU) sowie die Sicherheitsexperten Carlo Masala und Nico Lange die Ergebnisse und ihre Folgen für Deutschland und Europa ein.
WELT-Chefredakteur Helge Fuhst wird dabei live aus Washington, D.C. berichten: Vom eigenen WELT-Set unmittelbar am Capitol sendet Fuhst von 00:00 Uhr bis 06:00 Uhr (deutscher Zeit) Talk-Runden mit US-Insidern, darunter US-Journalist Erik Kirschbaum und Politikwissenschaftlerin Gerlinde Groitl.
Das technische Highlight der WELT-Sondersendung ist die innovative Wahlanalyse mit Augmented-Reality-Grafiken (AR) durch Marian Grunden: Mithilfe von AR-Modellen wird Grunden im Studio das US-Capitol virtuell "aufklappen", um die Mehrheitsverhältnisse in Senat und Repräsentantenhaus, die entscheidenden Bundesstaaten sowie die wichtigsten Gouverneursduelle plastisch zu erklären. In der Wahlnacht steht ein Analyse-Touchscreen im Wahlstudio, an dem Grunden die Echtzeit-Daten von den engsten Kopf-an-Kopf-Rennen über aktuelle Auszählungsstände bis zu den Endergebnissen auswertet. Im Berliner Wahlstudio begleiten Politikberater Julius van de Laar und Stormy-Annika Mildner (Direktorin Aspen Institute Deutschland) als Dauergäste die Wahlnacht.
Bereits im Vorfeld der Wahl startete das neue achtteilige Analyse-Format "DEEPDIVE AMERICA", in dem Marian Grunden gemeinsam mit Politikberater und Kampagnen-Experte Julius van de Laar am Touchscreen die spannendsten Trends rund um die Midterms seziert.
Das Wahl-Sonderprogramm von WELT im Überblick:
- Vorab: Achtteiliges Format "DEEPDIVE AMERICA" mit Marian Grunden und Julius van de Laar im TV, auf YouTube und Instagram;
- Dienstag, 03. November, 06:00 bis 21:15 Uhr: Durchgehende Live-Berichterstattung zum Wahltag in den USA mit Reporter-Schalten in die entscheidenden Bundesstaaten (im Anschluss: "WELT-Reporter Spezial");
- 23:45 bis 06:00 Uhr: "Wahl-Sondersendung" zur US-Wahlnacht mit Marie Droste und Carsten Hädler in der Moderation, Live-Datenanalyse von Marian Grunden, Dauergäste Julius van de Laar sowie Stormy-Annika Mildner; Live-Talks direkt vom Capitol in Washington, D.C. mit WELT-Chefredakteur Helge Fuhst, Dauergast Erik Kirschbaum und weiteren Experten;
- Mittwoch, 04. November, 06:00 bis 14:30 Uhr: Der Tag nach der US-Wahl mit Tatjana Ohm und Thomas Klug in der Moderation, Analysen von Marco Reinke aus dem Newsroom sowie Reaktionen aus Washington und Berlin;
- bis 22:00 Uhr: Spezial-Sendungen im Tagesverlauf u. a. mit Wolfgang Ischinger, Norbert Röttgen, Anton Hofreiter, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Emily Haber, Omid Nouripour, Carlo Masala, Jürgen Hardt und Gabor Steingart.
"DEEPDIVE AMERICA" - Alle Episoden auf YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=9Kc-NaEHDm4&list=PLH5picEjLx2Y (Playlist)
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