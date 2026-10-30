LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für GSK von 1800 auf 1750 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst James Gordon sieht bei dem Pharmakonzern weiter wenig Impulse aus der Wirkstoffentwicklung, wie er am Donnerstag im Nachgang des Quartalsberichts schrieb. Zudem betrachtet er das HIV-Geschäft als weiterhin schwierig./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BN7SWP63
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:23 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 17:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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