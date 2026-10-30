NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 19800 Pence auf "Outperform" belassen. Die Resultate des dritten Quartals seien solide ausgefallen, doch habe der Pharmakonzern den Jahresausblick wegen höherer Investitionen beibehalten, schrieb Justin Smith am Freitag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:55 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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