Der Kurssturz nach den Zahlen hat Alphabet bis an die Unterstützung zwischen 271,80 und 282,50 US$ geführt. Über dem Kurs klafft jetzt ein großes Gap. Zuvor drehte die Aktie noch an einer anderen Zone nach oben. Entscheidend ist die Reaktion auf dem aktuellen Niveau. Folgt jetzt der Rücklauf, oder setzt sich der Abwärtsdruck fort? Starkes Wachstum, teure Rechnung Alphabet hat am Mittwochabend nach US-Börsenschluss die Ergebnisse für das dritte Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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