In den beiden letzten Monaten litt die DoorDash-Aktie unter einer ausgeprägten Kursschwäche, doch am gestrigen Donnerstag sendete der internationale Lieferdienst mit einem Kursplus von +6% ein starkes Lebenszeichen. Womit hat DoorDash für gute Stimmung an der Börse gesorgt und können Anleger jetzt wieder mit einem Rebound der Aktie rechnen? Eine bärenstarke Geschäftsentwicklung Auslöser des gestrigen Kursgewinns von DoorDash waren sehr starke und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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