Ein Gewinnplus von 28% reicht BYD derzeit nicht. Nach den Zahlen zum dritten Quartal fiel die Aktie am gestrigen Donnerstag in Deutschland um 3,6% auf 7,71 €. Im US-OTC-Handel rutschte das Papier zeitweise auf 8,54 US$ und damit auf ein neues 52-Wochen-Tief. Damit stellt sich die Frage: Ist der Abwärtstrend jetzt eine Chance für Anleger, oder zeigen die Zahlen, dass sich die Schwäche festsetzt? Gewinn verfehlt die Erwartungen Im dritten Quartal 2026 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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