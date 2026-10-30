Linde hat am Donnerstag für das dritte Quartal einen Umsatz von 9,404 Milliarden US$ gemeldet. Der bereinigte Gewinn je Aktie erreichte mit 4,59 US$ einen Rekord. Beides lag über den Schätzungen der Analysten. Das ausgewiesene Ergebnis je Aktie fiel dagegen um 11%. Am Vormittag notierte die Aktie 3,75% höher bei 470,60 €. Damit stellt sich die Frage: Wie passen Rekord und Gewinnrückgang zusammen, und rechtfertigen die Zahlen die hohe Bewertung? Rekord ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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