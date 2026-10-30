Zürich (ots) -Grossartiger Kaffeegenuss auf gerade einmal 12 Zentimetern Breite: Mit der neuen CoffeeB Pluto erweitert CoffeeB sein kapselloses System um eine besonders platzsparende Kaffeemaschine. Die Pluto verbindet vollen Kaffeegenuss mit dem CoffeeB Prinzip: Coffee Balls statt Plastik- oder Aluminiumkapseln. Dazu kommen ein besonders leiser Betrieb, hohe Kompaktheit und eine intuitive Bedienung im Stil klassischer Kapselmaschinen.Coffee Ball einlegen, Kaffee zubereiten, geniessen: Die kompakte Pluto bietet das volle CoffeeB Erlebnis. Von der einfachen Zubereitung auf Knopfdruck über exzellenten Geschmack bis hin zur unkomplizierten Entsorgung der gebrauchten Coffee Balls im Kompost oder Bio-Abfall, ist sie die ideale Maschine für alle, die vollmundigen Kaffeegeschmack mit feiner Crema schätzen.Nachhaltiger Kaffeegenuss ganz ohne klassische KapselCoffeeB vereint, was sich im Kaffeemarkt lange kaum vereinen liess: Geschmack, Convenience und weniger Abfall. Statt herkömmlicher Plastik- oder Aluminiumkapseln setzt das System auf Coffee Balls aus gepresstem Röstkaffee, umhüllt von einer patentierten, pflanzenbasierten Schutzschicht. Diese schützt den Kaffee vor Sauerstoff und bewahrt sein volles Aroma. Nach der Verwendung sind die Coffee Balls zu 100 Prozent gartenkompostierbar.Damit bleibt CoffeeB auch mit der neuen Pluto seinem Anspruch treu, Kapselkaffee neu zu denken: ohne klassische Kapselhülle und ohne Kompromisse beim Kaffeegenuss.Die wichtigsten Neuerungen auf einen Blick:- Verbesserte Crema dank weiterentwickeltem Crema-Ventil- Verbesserter Kaffeegeschmack- Einfacheres Handling durch klassische Kapselmaschinen-Bedienung (Hebel neu oben)- Kompakte Grösse (12 cm breit)- Höhere Kaffeetemperatur- Erhältlich in Schwarz und Weiss- Lieferbar ab KW 41/2026- UVP: CHF 139.95- Kompatibel mit dem kapsellosen CoffeeB SystemBildmaterial in hoher Auflösung steht hier (https://brandportal.delica.com/document/671) zum Download bereit.Über CoffeeB und DelicaDie Marke CoffeeB wurde im Jahr 2022 unter dem Dach der Migros Tochterfirma Delica AG lanciert. CoffeeB ist das weltweit erste Kaffeekapsel-System ohne Kapsel. Möglich macht es ein kleiner "Coffee Ball" aus gepresstem Kaffee. Das nachhaltige Einzelportionen-System bietet ausgezeichnete Kaffeequalität und erzeugt keinen Kapselabfall. coffeeb.ch (https://www.coffeeb.ch/)Die Delica AG mit Sitz in Buchs AG verbindet über 60 Jahre Erfahrung mit innovativer Technik im Bereich der nachhaltigen Herstellung und Verarbeitung von Lebensmitteln und Getränken. Mit rund 20.000 Tonnen verarbeitetem Rohkaffee jährlich ist die Delica AG eine der größten und erfolgreichsten Kaffeeröstereien auf dem Schweizer Markt. Sie steht für höchste Schweizer Qualitätsstandards und Premiumgenuss. delica.comPressekontakt:Medienbüro CoffeeBSchröder+Schömbs PR GmbHAntonia MenslinTorstr. 10710119 BerlinTel.: +49 30 349964-56E-Mail: coffeeb@schroederschoembs.comOriginal-Content von: CoffeeB, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095328/100943309