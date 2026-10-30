NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat BP nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 700 Pence auf "Overweight" belassen. Der Ölkonzern habe die Erwartungen übertroffen und damit demonstriert, dass der Wendepunkt für die Bilanz nun erreicht sei, schrieb Matthew Lofting am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0007980591
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