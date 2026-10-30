Köln (ots) -TV-Moderatorin Ruth Moschner setzt ein starkes Zeichen für Frauen im Sport: Als Botschafterin des Musicals "KICK LIKE A WOMAN" wird sie die VIP-Premiere am 12. November in Köln persönlich begleiten - und damit die Frauen feiern, die sich gegen alle Widerstände durchgesetzt und Sportgeschichte geschrieben haben.Eine Botschafterin für weibliche Vorbilder - Probenbesuch in KölnDie Botschafterin ist nicht nur prominentes Gesicht des Musicals, sondern vor allem leidenschaftliche Mitstreiterin seiner Botschaft. Nach ihrem Besuch bei den Proben freut sich die Moderatorin und Entertainerin darauf, die Premiere am 12. November persönlich zu begleiten. Ihr Engagement ist eng mit ihrem Anliegen verknüpft, starke weibliche Rollenvorbilder sichtbarer zu machen: "Weibliche Vorbilder gab es schon immer. Es wird Zeit, die Scheinwerfer auf sie zu richten und sie zum Strahlen zu bringen! Diese Geschichte ist ein klares JA dafür, dass Frauen sich keine Grenzen setzen lassen sollten. Lasst uns diesen Weg gemeinsam gehen", sagt Moschner und führt weiter aus "diese Pionierinnen des Frauenfußballs haben nicht nur die Fußballwelt verändert - sie sind Inspiration weit über den Sport hinaus."Die Geschichte dahinter"KICK LIKE A WOMAN" basiert auf der wahren Geschichte: Anfang der 1980er Jahre wurde Frauenfußball in Westdeutschland vom Deutschen Fußball-Bund kaum ernst genommen. Als Taiwan die erste - inoffizielle - Frauenfußball-Weltmeisterschaft ausrichtet, sagte der Verband ab. Die Spielerinnen der SSG 09 Bergisch Gladbach ließen sich nicht aufhalten: Sie organisierten Reise und Teilnahme selbst, spielten in Taipeh das Turnier ihres Lebens - und kehrten als Weltmeisterinnen zurück.Das Musical verbindet diese reale Vorlage mit einer fiktionalen Geschichte und macht aus der historischen Vorlage ein berührendes und begeisterndes Mutmacher-Stück."Jetzt bekommt diese Geschichte die große Bühne, die sie verdient"Die Botschafterin sieht in "KICK LIKE A WOMAN" eine Geschichte, die auch heute noch dringend erzählt werden muss: "Jetzt bekommt diese Geschichte endlich die große Bühne, die sie verdient. Ich bin allen Frauen so unendlich dankbar, dass sie Türen aufgestoßen haben!"Dabei geht es ihr nicht nur um eine Rückschau, sondern um konkrete gesellschaftliche Veränderungen: "Mein Wunsch ist es, dass Frauen irgendwann eben nicht mehr stark sein MÜSSEN, sondern dass wir frei entscheiden dürfen, welchen Weg wir gehen.Ohne Gender-Pay-Gap, gesellschaftlichen Ausschluss und überhöhten Leistungsdruck. Dafür braucht es inspirierende Erfolgsgeschichten wie diese hier."Produzent Frank Blase: "Sie steht hundertprozentig hinter der Story"apiro Entertainment Produzent Frank Blase sieht in der Botschafterin eine ideale Partnerin für das Projekt. "Mit 'KICK LIKE A WOMAN' erzählen wir von Frauen, die sich mit einem wahnsinnigen Kraftakt gegen alle Widerstände durchgesetzt haben", so Blase. "Ruth Moschner steht hundertprozentig hinter der Story und dem, was sie erzählt. Die Verbindung zwischen ihrem Engagement und dem Kern unseres Musicals könnte passender kaum sein."Fotos: Die mitgelieferten Bilder können im Zusammenhang mit der Meldung kostenfrei unter Nennung des Fotocredits genutzt werden.Download aller Motve unter: https://we.tl/t-7gV5kvq9BqM8HpBoInformationen zur ProduktionSpielzeit:12. November 2026 bis 11. April 2027Ort: Depot 1, Schanzenstraße 6 - 20, 51063 Köln-MülheimTickets: unter www.kicklikeawoman.dePressekontakt:Public Cologne GmbHGertrudenstraße 950667 KölnTel: 0221-2720266info@publiccologne.deOriginal-Content von: apiro Entertainment GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181657/6380934