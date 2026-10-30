Ein Drittel des SpaceX-Umsatzes stammt inzwischen von der KI-Firma Anthropic. Damit ist die US-Regierung nicht mehr der größte Kunde des Unternehmens. Anthropic ist jetzt der größte Einzelkunde von SpaceX. Das berichtet die Finanznachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf eine anonyme Quelle. Die soll bestätigt haben, dass sich hinter "Kunde B" im jüngsten Geschäftsbericht von SpaceX, das sich inzwischen auch "SpaceXSI" (für "SpaceX Super Intelligence") ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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