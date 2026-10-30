Leipzig (ots) -Es ist einer der größten Datenskandale der Nachwendezeit: 1992 kursiert in Sachsen-Anhalt eine anonyme Liste mit den Namen von 4.500 mutmaßlichen Stasi-Informantinnen und -Informanten aus Halle/Saale. Wer hinter der Veröffentlichung steckt, blieb jahrzehntelang geheim. In der neuen MDR-Dokumentation für ARD History "Der große Stasi-Leak - Helden oder Verräter?" treten die Urheber der Liste nach über 35 Jahren zum ersten Mal vor die Kamera und erzählen ihre Geschichte. Die Dokumentation ist ab sofort in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/film/der-grosse-stasi-leak-helden-oder-verraeter/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kZXJlaWhlbi8wYWRhOGZmYy1mMjMyLTQxZTAtYmJhMy1jMDA0YjNmMzdhMTcgbWRyLXByb2dyYW0tNTY2OTU2) verfügbar und am 10. November um 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen zu sehen.In der Dokumentation erzählen die Protagonisten von ihrem Entschluss, die Namen mutmaßlicher Stasi-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter öffentlich zu machen, von geschmuggelten Mikrofilmen, geheimen Verstecken und konspirativen Aktionen. Zugleich berichten sie von den Zweifeln, die sie bis heute begleiten: War ihr Handeln ein notwendiger Beitrag zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit oder ein folgenschwerer Rechtsbruch?"Der große Stasi-Leak - Helden oder Verräter?" rekonstruiert die Ereignisse rund um die Veröffentlichung der sogenannten Hallenser IM-Liste und legt bislang unbekannte Hintergründe offen. Dabei entwickelt sich der Film zu einem zeitgeschichtlichen True-Crime- und Spionagefall, der Fragen nach Wahrheit, Verantwortung und den Grenzen zivilen Ungehorsams aufwirft.Neben der spektakulären Geschichte des Leaks beleuchtet die Dokumentation auch die rechtlichen und gesellschaftlichen Folgen der Veröffentlichung. Die damals anonym handelnden Beteiligten setzen sich mit den Konsequenzen ihres Handelns auseinander und reflektieren, welche Auswirkungen ihre Entscheidung auf Betroffene, die Öffentlichkeit und die Aufarbeitung der DDR-Geschichte hatte.Die Dokumentation zeichnet damit das Bild eines außergewöhnlichen Kapitels der deutschen Zeitgeschichte und stellt eine Frage, die bis heute aktuell ist: Wie weit darf man gehen, um Transparenz zu schaffen und vermeintliche Wahrheiten ans Licht zu bringen?"Der große Stasi-Leak - Helden oder Verräter?" ist eine Produktion von flow MEDIA im Auftrag des MDR.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6380944