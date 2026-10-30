FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vonovia mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Buy" belassen. Die Aussichten hätten sich eingetrübt, schrieb Thomas Rothaeusler in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die Eckdaten nach neun Monaten. Sonderlich überraschen dürfte dies allerdings niemanden. An seinen Erwartungen für die Ausschüttungen ändert sich nichts./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:12 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A1ML7J1
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