Quartalszahlen: Parkway Corporate - 114% Umsatzsprung läutet neues Geschäftsjahr ein

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Parkway Corporate startet mit Rekordumsatz ins neue Geschäftsjahr: Bergbauauftrag, QBMC-Genehmigung und Hitachi-System stärken die Basis für die nächste Wachstumsphase.
Der australische Wasseraufbereitungs- und Verfahrenstechnik-Spezialist Parkway Corporate (ASX: PWN; FSE: 4IP) knüpft nahtlos an das vergangene Rekordjahr an. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Juli bis September 2026) stiegen die Betriebserlöse auf den Rekordwert von 7,71 Mio. AUD, ein Plus von 114 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das bereinigte EBITDA lag bei 0,45 Mio. AUD, der operative Cashflow bei 1,08 Mio. AUD. Die liquiden Mittel erhöhten sich auf 3,36 Mio. AUD; im Oktober kamen 0,92 Mio. AUD aus der staatlichen F&E-Förderung hinzu.
Ein Quartal liefert fast 40 Prozent des Vorjahresumsatzes
Im Geschäftsjahr 2026 (bis 30. Juni) hatte Parkway den Umsatz um 31 Prozent auf 19,9 Mio. AUD gesteigert, bei einem normalisierten EBITDA von 1,9 Mio. AUD und einem operativen Cashflow von 1,7 Mio. AUD. Die auf der Hauptversammlung 2025 ausgegebene Prognose wurde damit erfüllt. Nach zwei Quartalen um 3,6 Mio. AUD zog der Umsatz in der zweiten Jahreshälfte deutlich an - das neue Quartal setzt diese Linie fort, obwohl das bislang wichtigste Großprojekt bereits ausläuft.
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