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DZ Bank
30.10.2026 12:11 Uhr
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Webinar - Tech-Aktien mit Comeback: Was bringt das Börsenfinale?

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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.



Webinar - Tech-Aktien mit Comeback: Was bringt das Börsenfinale?

Teaser: An den Märkten kann die Stimmung schnell drehen. Nach der kräftigen Erholung bei KI-nahen Werten wie Nebius, Infineon und Siemens Energy stellt sich die entscheidende Frage: Wo lohnt sich der Einstieg noch und wo ist bereits viel Optimismus eingepreist?

Die US-Berichtssaison hat ihren Höhepunkt überschritten. Nun rücken die US-Wahlen und der erwartete Börsengang von Anthropic in den Fokus. Für Spannung zum Jahresfinale ist also gesorgt.

Im Big Picture-Webinar am 2. November um 19 Uhr verbindet Franz-Georg Wenner die Analyse ausgewählter KI-Aktien mit historischen Marktmustern. Anhand eines statistischen Modells bewertet er die Chancen für eine Jahresendrally und die Perspektiven für den Börsenstart 2027. Dazu gibt es neue Trading-Ideen und ausreichend Gelegenheit für Ihre Fragen.

Kostenfrei und ohne Anmeldung im YouTube Live-Stream ab 19:00 Uhr unter www.youtube.com/@kursplus9251

Referenten

  • Björn-Oliver Daab, DZ Bank
  • Franz-Georg Wenner, Saurenz Finance


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