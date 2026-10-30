Steve Jobs war ein großer Fan von Multitouch. Sonst hätte es nie ein iPhone oder ein iPad gegeben. Doch an einem Gerät wollte er keinen Touchscreen: am Macbook. Nun hat es einen. Es ist nicht das erste Mal, dass Apple Gadgets gebracht hat, die Jobs einst ablehnte. Nach der Vorstellung des ersten Macbook Pro mit Touchscreen war Meme-Time in den sozialen Netzwerken. Viele Tech-Accounts posteten einen kurzen Ausschnitt von der Vorschau auf das Betriebssystem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n