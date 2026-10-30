Das Analysehaus Franke und Bornberg hat sein aktuelles Rating zur Betriebshaftpflicht veröffentlicht. Über alle zwölf Branchen kann nur etwa jeder dritte Tarif die Bestnote erringen. Die Sparte entwickelt sich laut den Experten zwar in die richtige Richtung, die Unterschiede bleiben jedoch groß. Deutsche Unternehmen haben es weiterhin schwer. Die anhaltend schwächelnde Konjunktur, geopolitische Unsicherheiten und Handelsbarrieren lassen die Insolvenzen in Deutschland weiterhin auf einem Höchststand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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