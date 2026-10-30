ExxonMobil und Chevron verdienen in ihren Raffinerien so viel wie nie, weil Kriege Kraftstoff knapp machen. Die Aktien haben binnen eines Jahres über 50 Prozent zugelegt. Doch was passiert, wenn der Golf zur Ruhe kommt? Der Krieg füllt die Kassen der Ölriesen. ExxonMobil und Chevron haben im dritten Quartal mehr verdient als erwartet. Die Raffinerien beider Konzerne fuhren Rekordgewinne ein. ExxonMobil meldete einen bereinigten Gewinn von 4,23 US-Dollar je Aktie, Chevron von 5,28 US-Dollar. Laut Bloomberg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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