Berlin (ots) -Für morgen sind für 34 deutsche Großstädte Demonstrationen geplant. Die Organisation "Generation Z regelt" will mit Kooperationspartnern und vornehmlich jungen Menschen "für Bildung, Gesundheit, Klimaschutz und ein bezahlbares Leben" demonstrieren.Alice Weidel, Bundessprecherin der Alternative für Deutschland:"Die angekündigten Demonstrationen zeigen, wie gefährlich die linke Ideologie für Deutschland ist und welche Folgen sie mittlerweile hat. Denn das, wogegen nun von Links mobil gemacht wird, sind vor allem die Folgen linker Politik:Die unkontrollierte Migration in unser Land und in unsere Sozialsysteme hat das Bildungs- und das Sozialsystem sowie den Immobilienmarkt heillos überfordert. Die Klimaideologie und die Abkehr von günstigen Energiequellen hat das Leben in Deutschland massiv verteuert - während der messbare Effekt für den Klimaschutz ausbleibt.Gleichzeitig besteht auch morgen die reale Gefahr, dass die Demonstrationen wie in Frankreich von gewaltbereiten Menschen aus dem linksextremen und islamistischen Milieu gekapert werden.Natürlich befürworten wir als AfD jede Form des politischen Engagements und das Demonstrationsrecht ist unbedingt schützenswert. Gleichwohl glauben wir: Was Deutschland statt linker Demos gegen linke Politik momentan wirklich braucht, ist eine Bundesregierung, die endlich wieder Politik für die eigenen Bürger macht."Pressekontakt:Alternative für DeutschlandBundesgeschäftsstelleEichhorster Weg 80 / 13435 BerlinTelefon: 030 - 220 23 710E-Mail: presse@afd.deOriginal-Content von: AfD - Alternative für Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/110332/6381063