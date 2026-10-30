EQS-Ad-hoc: Rubean AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahmen / Sonstige

Rubean AG erweitert Kapitalerhöhung



30.10.2026 / 13:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Rubean AG erweitert Kapitalerhöhung Ausgabe von 556.333 neuen Aktien aus genehmigtem Kapital zum Bezugspreis von 4,50 Euro je Aktie beschlossen

München, den 30. Oktober 2026. Das kräftig wachsende Fin-Tech-Unternehmen Rubean AG, München (ISIN: DE0005120802, WKN: 512080), hat die Kapitalerhöhung aufgrund erhöhter Nachfrage erweitert. Der Aufsichtsrat hat nach Vorschlag des Vorstands der Erhöhung des Grundkapitals von 556.333,00 Euro durch Ausgabe von 556.333 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") zugestimmt. Bisher war eine Ausgabe von bis zu 500.000 Aktien vorgesehen. Das bestehende Grundkapital von 4.939.459 Euro wird nach Umsetzung der Kapitalerhöhung auf 5.495.792,00 Euro steigen.



Die Kapitalerhöhung erfolgt im Zuge einer prospektfreien Platzierung unter einer teilweisen Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2025/I. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2026 gewinnberechtigt. Der Bezugspreis beträgt 4,50 Euro je "Neuer Aktie". Die Kapitalerhöhung wird von Montega Markets als Sole Bookrunner begleitet.



Der Vorstand



Über Rubean: Die Rubean AG mit Sitz in München hat eine technologisch und regulatorisch ausgereifte Zahlungsplattform realisiert, die es Händlern, Partnern und Integratoren durch die Rubean SoftPOS APP ermöglicht, Kartenzahlungen auf mobilen Geräten anzunehmen. Die Plattform ermöglicht es insbesondere verschiedene Banken und Acquirer, lokale und globale Kartensysteme, sowie Unternehmensanwendungen und Mehrwertdienste hochverfügbar, skalierbar und sicher zu nutzen. Nach jahrelangen Investitionen in Forschung und Entwicklung ist die Rubean Lösung in großen Installationen täglich im Einsatz und bewährt und tritt in die nächste Phase der Entwicklung und Skalierung ein. Weitere Informationen: www.rubean.com .



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



german communications AG

Jörg Bretschneider

Böhmersweg 5, D-20148 Hamburg

+49 40/46 88 33 0, Fax +49 40/46 88 33 40

presse@german-communications.com



Jochen Pielage

Rubean AG

Kistlerhofstr. 168, D-81379 München

+49 89 357560

jochen.pielage@rubean.com





Ende der Insiderinformation



30.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News