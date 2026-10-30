ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz im dritten Quartal habe die Markterwartungen übertroffen, das operative Ergebnis sei allerdings etwas schwächer gewesen, schrieb Olivier Calvet am Freitag nach den Eckdaten./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 07:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000A0LD6E6
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