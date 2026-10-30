ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Totalenergies von 89 auf 93 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Ölkonzerns seien ein wenig stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Henri Patricot am Donnerstagabend./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 23:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120271
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