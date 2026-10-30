ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 15200 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Colin White attestierte den Briten am Freitag ein solides drittes Quartal. Der unerwartet hohe operative Gewinn sei vor allem Kostenverschiebungen zu verdanken./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
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