In der Termin-Börse weekly gibt es jeden Freitag neue Empfehlungen, diese Woche haben wir für Sie Unternehmen aus drei Sektoren herausgesucht.



Angefangen bei Kupfer: Wir gehen davon aus, dass Kupfer langfristig zu den großen Gewinnern der technologischen Revolution gehören wird.Denn der Bedarf steigt nicht nur durch die Digitalisierung, sondern auch durch Elektromobilität, erneuerbare Energien und den weltweiten Ausbau der Stromversorgung. Hier haben wir zwei interessante Unternehmen für Sie herausgesucht.



Pharma bleibt für uns eine der interessanten Zukunftsbranchen. Deshalb möchten wir unser bereits breit aufgestelltes Engagement weiter verstärken. Eine alternde Bevölkerung und der wachsende Behandlungsbedarf bei chronischen Erkrankungen treffen auf medizinische Fortschritte, die neue Therapiemöglichkeiten eröffnen. Unternehmen, die daraus wirksame Mededikamente entwickeln, können sich langfristige Wachstumsperspektiven erschließen. Wir nehmen deswegen ein US-Schwergewicht aus der Branche in unser Portfolio auf.



Wir bauen auch unser Engagement im Finanzsektor gezielt aus, ohne uns dabei ausschließlich auf Bankaktien zu konzentrieren. Dabei sind eine französische Großbank und weltweit führender Rückversicherer.



Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ( KLICK HIER ).





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