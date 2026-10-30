Mainz (ots) -
Woche 45/26
Di., 3.11.
Bitte Beginnzeitkorrektur ab 22.15 Uhr beachten:
22.15 Markus Lanz - Amerika ungeschminkt: Was kommt nach Trump?
23.20 Markus Lanz (VPS 23.30)
(Weiterer Ablauf ab 0.30 Uhr wie vorgesehen.)
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6381134
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